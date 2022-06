POL-HST: Einbruch in eine Bäckerei und einen Verkaufsstand

Stralsund (ots) -



Am heutigen Freitag, dem 10.06.2022 wurden die Stralsunder Polizeibeamten kurz nach 04:00 Uhr über den Verdacht eines Einbruchs informiert. Nach ersten Informationen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im Heinrich-Heine-Ring in Stralsund. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen.



Ebenfalls in den frühen Morgenstunden informierte ein Zeuge gegen 05:00 Uhr die Polizei darüber, dass ein Erdbeerenverkaufsstand in der Kleinen Parower Straße aufgebrochen wurde. Die Diebe haben es neben Bargeld aber auch auf Erdbeeren abgesehen und diese gestohlen. Der Schaden der Tat wird derzeit auf über 200 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst kam an beiden Tatorten zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell