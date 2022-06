POL-HST: Diebstähle von Geldbörsen aus unverschlossenen Fahrzeugen

Stralsund (ots) -



Im Stadtgebiet von Stralsund kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Diebstählen von Geldbörsen aus unverschlossenen Fahrzeugen.



Seit Mitte Mai 2022 gingen insgesamt sieben entsprechende Strafanzeigen bei der Polizei ein. In allen Fällen ließen die Geschädigten ihren PKW bzw. Transporter unverschlossen zurück und stellten dann fest, dass jemand die Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren entwendet hat. Es handelte sich um Privatfahrzeuge, aber auch Dienstwagen von Stralsunder Unternehmen sowie Baufahrzeuge. Die Tatorte ziehen sich von der Altstadt über die Kniepervorstadt bis nach Knieper Nord und West. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Am Dienstag, dem 07.06.2022 meldeten sich allein vier Geschädigte bei der Polizei.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei weist darauf hin, dass generell keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen gelassen und es beim Verlassen- auch bei nur kurzzeitiger Abwesenheit- stets verschlossen werden sollte.



