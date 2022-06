POL-ANK: Ergänzungsmeldung zum Brand eines ehemaligen Stallgebäudes in Greifswald

Greifswald (ots) -



Wie bereits berichtet wurde kam es am Nachmittag des 09.06.2022 zum Brand eines ehemaligen Stallgebäudes in Greifswald. (ursprüngliche Pressemitteilung: https://bit.ly/3zoKHcC )



Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass der Brand durch zwei Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren verursacht wurde, die im leerstehenden Stallgebäude gezündelt hatten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei werden fortgesetzt.



Beim Brand des leerstehenden, ehemaligen Stallgebäudes ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Neben dem teilweise abgebrannten Dachstuhl des Westflügels des Gebäudes sind auch einige Mauerteile in der Folge des Brandes eingestürzt.



