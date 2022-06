POL-GÜ: An der Freilichtbühne in Gnoien abgestelltes Auto brennt

Gnoien (ots) -



Der 22 jährige deutsche Geschädigte stellte sein PKW gegen 22:30 Uhr im Bereich der Freilichtbühne Gnoien ab. Als er kurz vor Mitternacht vom Spaziergang zurückkehrte nahm er aus der Ferne ein Feuerschein wahr. Bei weiterer Annäherung musste er feststellen, dass sein Fahrzeug brannte und rief die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Gnoien kam zum Einsatz und löschte den Brand. Am Auto entstand mit 9.000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nach einer ersten Einschätzung habe sich das Feuer vom vorderen linken Rad ausgebreitet. Eine Selbstentzündung scheint ausgeschlossen, so dass wegen vorsätzlicher Brandstiftung durch Unbekannt ermittelt wird.



