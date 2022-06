POL-NB: Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Demmin/Anklam (ots) -



Am 09.06.2022 gegen 22:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow nahe der Ortslage Schmarsow zwei Pkw, die direkt hintereinander in Richtung Alt Tellin fuhren.

Die 37-jährige Pkw-Fahrerin des ersten Pkw, als auch der 42-jährige Pkw-Fahrer des nachfolgenden Kfz standen unter dem Einfluss von Alkohol. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei der 37-Jährigen einen Wert von 0,91 Promille und beim 42-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,31 Promille.



Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



