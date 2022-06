POL-NB: Unbekannte entwenden Bargeld

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht des 09.06.2022 wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 02:00 Uhr über einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Einkaufscenters in der Mirabellenstraße auf dem Neubrandenburger Bethanienberg informiert.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer im Center befindlichen Apotheke und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Weiterhin wurde eine Geldkasse einer Bäckerfiliale innerhalb des Centers beschädigt, aus dieser jedoch nach derzeitigen Ermittlungen nichts entwendet.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.



Die Strafanzeige des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wegen des Einbruches wurde, nach erfolgter Spurensuche des Kriminaldauerdienstes, an das Kriminalkommissariat Neubrandenburg übergeben.



Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



