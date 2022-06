POL-NB: Einbruch in Agrarbetrieb - Pkw entwendet

Demmin (ots) -



Im Zeitraum vom 08.06.2022, 16:45 Uhr bis zum 09.06.2022, 04:00 Uhr kam es in 17111 Hohenmocker, Strehlow zu einem Einbruchsdiebstahl in einen dortigen Agrarbetrieb.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück der Firma sowie zu einer Lagerhalle samt Nebengelass. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen weißen Pkw Toyota Hilux, an welchem die amtlichen Kennzeichen DM-RR806 angebracht waren. Des Weiteren wurden diverse Kleingeräte, Bargeld und mehrere Liter Pflanzenschutzmittel entwendet.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche- und Sicherung vor Ort im Einsatz.



Das entwendete Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt und die Ermittlungen von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/2540 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



