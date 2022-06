POL-HRO: Offizielle Amtseinführung von PHK Mathias Elert (Leiter Polizeihauptrevier Parchim) und EKHK Ingolf Schwartz (Leiter Kriminalkommissariat Güstrow)

Details anzeigen EKHK Ingolf Schwartz und PHK Mathias Elert EKHK Ingolf Schwartz und PHK Mathias Elert

Waldeck (ots) -



Bei einer feierlichen Veranstaltung sind heute zwei Polizeibeamte in ihr neues Amt eingeführt worden: Mathias Elert als Leiter des Polizeihauptreviers Parchim und Ingolf Schwartz als Leiter des Kriminalkommissariats Güstrow. Beide sind bereits seit einigen Monaten in ihrer neuen Funktion tätig. Pandemiebedingt konnte die feierliche Veranstaltung erst jetzt stattfinden.



Polizeihauptkommissar Mathias Elert ist 43 Jahre alt und leitet seit Dezember 2021 das Polizeihauptrevier Parchim. Seine Dienststelle kennt er gut: Nach seiner Ausbildung und Zeit in der Bereitschaftspolizei war er im Streifeneinzeldienst im Revier Parchim tätig. Nach mehreren Verwendungen im Autobahnpolizeirevier Stolpe übernahm er 2015 dessen Leitung. Im Jahr 2021 wurde er zum Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock und übernahm anschließend die Leitung des Polizeihauptrevier Parchim. Hier ist er für knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.



Erster Kriminalhauptkommissar Ingolf Schwartz leitet seit Jahresbeginn das Kriminalkommissariat Güstrow. Der 57-Jährige ist seit 1994 im KK Güstrow tätig. Dort hat er verschiedene Posten besetzt und war vor allem im Sachgebiet Jugend tätig. Von 2015 bis Ende 2021 war er Leiter der Ermittlungen im KK Güstrow. Als KK-Leiter übernimmt er die Verantwortung für 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



"Ich freue mich sehr, dass wir die offizielle Amtseinführung als Zeichen der Wertschätzung hier und heute nachholen können", so Polizeipräsidentin Anja Hamann. "Sowohl Herr Elert als auch Herr Schwartz leisten seit Monaten hervorragende Arbeit auf ihren neuen Posten. Das zeigt, dass wir mit den Neubesetzungen die richtige Wahl getroffen haben."



