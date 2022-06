POL-HST: Täter nach Sachbeschädigung dank Zeugenhinweis gestellt

Sassnitz (ots) -



Am Mittwoch, dem 08.06.2022 gegen 0:05 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er gerade beobachtete wie zwei Personen eine Bushaltestelle in Lobbe auf der Insel Rügen beschmieren und beschädigen.



Nur wenige Minuten später meldete der Anrufer sich erneut bei der Polizei und sagte, dass die Täter sich mit einem PKW Opel vom Tatort entfernt hätten und in Richtung Middelhagen unterwegs seien. In Sellin konnte das Fahrzeug durch Polizeibeamte gestoppt werden. An den Händen der beiden deutschen männlichen Insassen im Alter von 19 und 23 Jahren fanden die Beamten Farbreste. Außerdem fanden sie bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs im Kofferraum unter anderem Handschuhe, Sprühflaschen sowie Schablonen und Aufkleber des FC Hansa Rostock.



An der Bushaltestelle in Lobbe befanden sich insgesamt fünf Graffiti. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die beiden Männer von der Insel Rügen ein.



Die Polizei bedankt sich bei dem Mann aus Lobbe, der dank seines couragierten Handelns wesentlich zur Aufklärung einer Straftat beigetragen hat.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell