POL-HRO: Wahlkreisbüro in Schwerin beschädigt - Zeugen gesucht

Am Pfingstwochenende wurde durch unbekannte Täter die Hauseingangstür

des Wahlkreisbüros der AfD in Schwerin beschädigt.



Am Pfingstsonntag, 05.06.2022, erhielt die Polizei am frühen Morgen

durch eine Hinweisgeberin Kenntnis von einer Sachbeschädigung am

Wahlkreisbüro der AfD in der Schweriner Friedrichstraße. Vor Ort

stellten die Polizeivollzugsbeamten fest, dass unbekannte Täter in

der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag die Verglasung der

Eingangstür beschädigt haben.



Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, die nun ausgewertet werden.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock unter der Telefonnummer 038208/888-2222,

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



