POL-ANK: Veranstaltungshinweis: Großer Sicherheitstag in Wolgast

Details anzeigen Grafik 1 Grafik 1

Wolgast (ots) -



Gemeinsame Zeit auf dem Erlebnisspielplatz verbringen, den Tierpark besuchen, in den Sommerferien an die Ostsee fahren oder eine Fahrradtour um einen See machen - die Erinnerungen an die Ausflüge mit Oma und Opa sind für viele Kinder und Erwachsene nicht nur schön, sondern bleiben lang im Gedächtnis. Gemeinsam Zeit miteinander verbringen, lachen und die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven entdecken. Dabei ist der Straßenverkehr oft ein Teil dieser Entdeckungsreisen, bewusst oder unbewusst.



Welches Verhalten ist an einem Fußgängerüberweg richtig? Was muss bei einer Autofahrt oder einer Fahrradtour beachtet werden? Unbewusst fungieren Oma und Opa als Vorbild und Wissensvermittler, denn gerade die kleinen Weltentdecker schauen sich die Verhaltensweisen der Erfahreneren ab. Umso wichtiger ist es, dass Erwachsene über die aktuellen Regeln und Gefahren des Straßenverkehrs informiert sind und sich als Vorbild auch entsprechend verhalten.



Im Rahmen des landesweiten Aktionstages zur Sicherheit im Straßenverkehr und unter dem Motto "Unterwegs mit Oma und Opa" haben Großeltern und deren Enkel am 11.06.2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr die Möglichkeit, in einer mobilen Erlebniswelt auf dem Verkehrsgarten in Wolgast (Am Stadion) ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu überprüfen oder sogar ganz neu zu entdecken. Durch Aktionsstände sowie Info- und Quizstationen können sich Kinder und Erwachsene selbst testen und den Blickwinkel der anderen Generation einnehmen.



Gemeinsam mit der Verkehrswacht Usedom-Peene e.V., der Verkehrswacht Tessin-Sanitz e.V., der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast, der Johanniter, dem Fahrradhändler Kruggel, dem Optiker Meutzner und dem Akustiker Amplifon sind folgende Aktionen geplant:



- Vorstellung verschiedener Blaulichtfahrzeuge von Landespolizei,

Bundespolizei und Feuerwehr

- Infostände zu verschiedenen Themen (Straßenverkehr,

Kriminalitätsvorbeugung, Bahnverkehr, Pedelecs und E-Bikes,

Brandschutz und Erste Hilfe)

- Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

- Fahrradcodierung

- Fahrradparcours

- Fahrradcheck

- Magnettafel zum verkehrssicheren Fahrrad

- Vorführung des Kindergurtschlittens

- Glücksrad mit tollen Gewinnen

- Quiz rund um den Straßenverkehr

- Spielplanen zu den Themen Verkehr und Kriminalität (gefördert

durch INTERREG)

- Sehtestmobil

- Hörtestmobil



Auch für das leibliche Wohl ist mit einem Imbiss gesorgt. Alle Kinder, Eltern und Großeltern sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell