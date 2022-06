POL-NB: Diebstahl eines Pkw

Röbel (ots) -



Am 05.06.2022 wurde der Polizei durch eine Fahrzeughalterin bekannt, dass es in der Zeit vom 04.06.2022, 09:00 Uhr bis zum 05.06.2022, 12:00 Uhr zum Diebstahl ihres Fahrzeuges im Töpferwall in 17207 Röbel kam.



Bei dem Auto handelt es sich um einen grünen VW Transporter des Baujahrs 1994 mit einem Zeitwert von etwa 1.000 Euro. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen RM-VW86 angebracht. Weitere auffällige Merkmale sind an dem Fahrzeug nicht vorhanden.



Das entwendete Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt und die Ermittlungen von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931 - 8480 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell