POL-LWL: Goa- Party in Ruthen- 27 Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lübz (ots) -



Bei Kontrollen am Rande einer sogenannten Goa- Party in Ruthen (Lübz) hat die Polizei zwischen Donnerstag und Sonntag 27 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz registrieren müssen. Davon betroffen waren auch 15 Fahrzeugführer, bei denen ein Drogenvortest jeweils positiv verlief. In einigen Fällen wurden bei den Kontrollen geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und anschließend beschlagnahmt. In einem Fall hat die Polizei gegen drei Personen Anzeige wegen des Verdachts des Handelns mit illegalen Betäubungsmitteln erstattet. Bei ihnen entdeckte die Polizei im Zuge einer Verkehrskontrolle verschiedene Betäubungsmittel sowie ca. 7.000 Euro Bargeld. So wurden bei den drei 23 bis 25 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen zwei in Folie geschweißte Päckchen sowie Pulver mit rauschgiftverdächtigen Substanzen festgestellt, die sie am Körper trugen bzw. in der Unterwäsche versteckt hatten. Zudem sind szenetypische Utensilien, unter anderem eine Feinwaage, sichergestellt worden.



Laut Veranstalter hatten ca. 4000 Personen an der Veranstaltung "Psychedelic Experience Open Air Festival" teilgenommen. Im Zuge der Kontrollen am Rande des Festivalgeschehens kamen täglich zwischen 10 und 20 Polizeibeamte zum Einsatz. Bei den Abreisekontrollen waren es ca. 40 Polizisten.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell