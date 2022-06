POL-NB: Zeugen nach körperlichen Angriff in Ueckermünde gesucht

Ueckermünde (ots) -



Am Sonntag, den 05.06.22, gegen 19:50 Uhr, meldeten mehrere Anrufer über den Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Marktplatz in Ueckermünde.



Nach bisherigen Erkenntnissen kamen aus Richtung Schulstraße drei Motorradfahrer angefahren, hielten vor dem Außenbereich einer Gaststätte auf dem Markplatz und gingen zielgerichtet auf zwei Männer zu, welche dort an einem Tisch saßen. Hier kam es zu einem körperlichen Angriff auf die beiden Geschädigten, bei welchem Zeugenaussagen zufolge auch Schlag- und Stichwaffen eingesetzt wurden. Unmittelbar nach dem Angriff verließen die Motorradfahrer den Tatort.



Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten auch die Geschädigten den Markt bereits verlassen. Sie konnten jedoch in der Nähe festgestellt werden. Es handelt sich um zwei deutsche im Alter von 30 und 33 Jahren, welche Verletzungen aufwiesen. Die Geschädigten verhielten sich unkooperativ und machten keine Angaben zum Hergang und verweigerten ärztliche Hilfe.



Die unbekannten Tatverdächtigen waren komplett in schwarzer Motorradkluft gekleidet und hatten ihr Helme aufbehalten.



Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen. Derzeit vermuten die Ermittler eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Motorradclubs.



Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht.

Wer war am Sonntagabend auf dem Marktplatz in Ueckermünde und kann Angaben zum Tathergang machen?

Wer kann die Motorräder beschreiben, oder hat sich sogar das Kennzeichen gemerkt?

Hat jemand Foto- oder Videoaufnahmen des Geschehens gemacht?

Sie werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



