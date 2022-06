Presseeinladung: Neubrandenburgs neuer Polizeipräsident wird ins Amt eingeführt

Innenminister Christian Pegel wird am morgigen Mittwoch Neubrandenburgs neuen Polizeipräsidenten Thomas Dabel in der Konzertkirche Neubrandenburg in sein neues Amt einführen. Sein Vorgänger Nils Hoffmann-Ritterbusch wird zugleich offiziell verabschiedet. Er ist neuer Inspekteur der Polizei (siehe auch unsere Pressemitteilung Nr. 61/2022 vom 8. April 2022).

Medienvertreterinnen und –vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 8. Juni 2022, 13 Uhr

Ort: Konzertkirche Neubrandenburg,

An der Marienkirche, 17033 Neubrandenburg



Thomas Dabel war zuvor Leiter Führungsstab des Rostocker Polizeipräsidiums. Mit seiner Versetzung zum Polizeipräsidium Neubrandenburg erfolgte gleichzeitig die Ernennung zum Polizeipräsidenten (siehe auch unsere Pressemitteilung Nr. 89/2022 vom 17. Mai).