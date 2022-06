POL-HST: Presseeinladung zum Verkehrspräventionsprojekt ´Unterwegs mit Oma und Opa!´ am 11.06.2022

Stralsund (ots) -



Wie bereits in der Pressemitteilung des LKA veröffentlicht, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/5239087 )

startet am 11. Juni in der Zeit von 10 bis 16 Uhr das Verkehrspräventionsprojekt "Unterwegs mit Oma und Opa!" erstmalig und gleichzeitig an acht verschiedenen Veranstaltungsorten in Mecklenburg-Vorpommern.



Zur offiziellen Eröffnung der Hauptveranstaltung in Stralsund um 10 Uhr im Verkehrsgarten im Wiesenweg 9 (im Stadtteil Grünhufe, Stadtkoppel / Ecke Kranichgrund) werden Herr Senator Heino Tanschus, 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Hansestadt, Herr Wolfgang Schmülling, Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, Herr Hans-Joachim Hacker, Präsident der Landesverkehrswacht MV und Herr Thomas Kühl, Bereichsleiter der Provinzial, zu Gast sein und Grußworte an die Besucher richten und für Gespräche zur Verfügung stehen.



Im Rahmenprogramm zur Unterhaltung der Gäste gibt es Auftritte der Polizeipuppenbühne und des Landespolizeiorchesters.

Medienvertreter sind recht herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen und werden um eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag, 09.06.2019, 13:00 Uhr in der Pressestelle der Polizeiinspektion gebeten, um eine Koordinierung der Presseanfragen und Interviewwünsche zu ermöglichen. Die Anmeldung kann telefonisch unter 03831/245204 oder per E-Mail an pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de erfolgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell