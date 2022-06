POL-NB: Einbruch in eine Jagdhütte

Ritzerow (LK MSE) (ots) -



Am 06.06.2022 um 17:00 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es im

Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Malchin zu einem Einbruch

in eine Jagdhütte gekommen ist.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 05.06.2022, 19:00 Uhr bis

06.06.2022, 17:00 Uhr auf unbekannte Weise bei Ritzerow in eine

Jagdhütte ein und entwendeten 25 Jagdtrophäen. Der entstandene

Stehlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.500,- Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit

im Bereich des Tatortes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen

wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter

03994 2310, unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.



