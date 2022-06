POL-HRO: Brand eines Reisebusses

Wismar (ots) -



Am 06.06.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der L 12 zwischen den

Ortschaften Boiensdorf und Klein Strömkendorf zu einem Brand in einem

Reisebus.

Als der Busfahrer im Rückspiegel die Rauchentwicklung im hinteren

Teil des Busses festgestellt hatte, brachte er den Bus in einer

Feldeinfahrt zum Stehen und die 45 Insassen konnten eigenständig den

Bus verlassen.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Ursache für den Ausbruch des Brandes ist unbekannt.

Das Wrack wurde beschlagnahmt, um die kriminalpolizeilichen

Ermittlungen durchzuführen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro.



