POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kraftfahrzeugführerin

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 06.06.2022 gegen 16:40 Uhr kam es auf der K52 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die

20-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Renault befuhr die K52

aus Richtung Ueckermünde in Richtung B109 / Landgasthof "Café 70". In

einer Rechtskurve kam sie aufgrund einer Unaufmerksam nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum.

Hierbei wurde die 20-jährige PKW-Fahrerin schwer verletzt und mit

einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Ueckermünde verbracht.

Während der Unfallaufnahme war die K52 im Bereich der Unfallstelle

voll gesperrt. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und

musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,-

Euro.



Marco Sellke, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



