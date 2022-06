POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen-und Sachschaden auf der B 111 Insel Usedom

Heringsdorf/ Usedom (ots) -



Auf der B 111 an der Einmündung zum Campingplatz Zempin ereignete sich am 06.06.2022, gegen 09:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden. Ein 61-jähriger Volvo-Fahrer aus dem Landkreis VG kollidierte mit einem entgegen kommenden VW-Transporter. Dabei erlitten die 42-jährige Beifahrerin im Transporter und der Verursacher leichte Verletzungen. Beide Fahrzeugen waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 50.000 EUR. Es besteht der Verdacht, dass der 61-jährige Verursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden und eine Blutentnahme erfolgte.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell