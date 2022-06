Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Details anzeigen Lisa Marie Schubert Lisa Marie Schubert

Seit dem 04.06.2022, 00:00 Uhr wird die 16-jährige Lisa-Marie Schubert aus 17438 Wolgast vermisst. Die Jugendliche verließ am 03.06.2022 ihre Wohnanschrift mit dem Ziel Berlin, wo sie auch angekommen ist. Am 04.06.2022 brach der Kontakt zu den Eltern ab, seitdem ist die Jugendliche unbekannten Aufenthalts, könnte sich aber noch in Berlin aufhalten.

Die Vermisste ist 1,70 m groß und von kräftiger Statur. Sie hat schulterlange dunkle Haare und trug zuletzt eine schwarze Jogginghose und eine blaue Jacke der Marke „Elise“ mit einer halben Orange auf der Vorderseite. Darüber hinaus trägt sie ein Nasenpiercing.

Die regionalen Radiosender, aber auch Radiosender im Raum Berlin werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Erziehungsberechtigten sind mit der Öffentlichkeitsfahndung einverstanden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im PR Wolgast unter Telefon 03836/2520, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst