POL-NB: Sachbeschädigungen an 12 PKW in Greifswald, LK Vorpommern-Greifswald

Neubrandenburg (ots) -



Am Sonntagmorgen, den 05.06.2022, um 05:36 Uhr, wurde im

Polizeihauptrevier Greifswald gemeldet, dass drei Personen mehrere

parkende Fahrzeuge beschädigt haben sollen. Die Verantwortlichen

werden durch die Zeugen am Ereignisort festgehalten.



Aus der Gruppe heraus wurden durch einen deutschen 21-jährigen

Tatverdächtigen insgesamt 12 Fahrzeuge angegriffen. Die Pkw standen

am Verbindungsweg zwischen der Brandteichstraße und der Verlängerten

Scharnhorststraße in Greifswald. Es wurde eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

500,-Euro. Der Tatverdächtige wurde nach der Feststellung seiner

Identität wieder entlassen.



Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei die betroffenen

Fahrzeughalter um eine Meldung im Polizeihauptrevier in Greifswald

unter der Telefonnummer 03836/2520, oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de.



