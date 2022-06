POL-HRO: Hund aus überhitztem Fahrzeug gerettet

Sternberg (ots) -



Am Sonntag, den 05.06.2022 gegen 12:24 Uhr wurde der Polizei

Sternberg durch besorgte Bürger in Brüel auf dem Parkplatz gegenüber

der Tankstelle in der Sternberger Straße ein Pkw gemeldet, welcher in

der prallen Sonne steht. In diesem soll sich ein Hund befinden,

welcher sehr stark hechelt. Durch die Sternberger Polizisten wurde

vor Ort bekannt, dass der Pkw schon über eine Stunde in der prallen

Sonne stand. Der Pkw, bei dem alle Fenster komplett geschlossen

waren, schien sehr stark aufgeheizt und der Hund bewegte sich kaum

noch. Als die Polizisten die Seitenscheibe des Pkw einschlugen,

entwich eine saunagleiche Hitze aus dem Fahrzeug. Eine Polizistin

kletterte ins Innere des Fahrzeuges und musste den bereits kraftlosen

Hund aus dem Fahrzeug retten. Durch Anwohner, welche direkt zur Hilfe

kamen, wurde dieser anschließend mit Wasser versorgt. Die später

eintreffenden Hundehalter erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren wegen

des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zudem tragen diese die

Kosten für den Einsatz der Polizei und müssen den entstandenen

Sachschaden an ihrem Fahrzeug selbst begleichen.



