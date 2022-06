POL-NB: Brand in einem Imbiss in Neubrandenburg, LK Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.06.2022 um 10:30 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei

Neubrandenburg Kenntnis über eine sog. Gasverpuffung, die sich in

einem Imbiss im Neubrandenburger Wohngebiet Reitbahnweg ereignet

hatte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die Kameraden der

Berufsfeuerwehr Neubrandenburg bereits mit einem Löschzug vor Ort und

bekämpften einen Brand in der Zwischendecke, der sich nach der

Verpuffung entwickelt hatte. Personen kamen bei dem Ereignis nach

gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht zu Schaden. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,-Euro. Durch den

Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg wurden die ersten

Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung

aufgenommen. Zur konkreten Ermittlung der Brandursache kommt ein

Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Der Imbissbetrieb kann gegenwärtig dort nicht stattfinden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell