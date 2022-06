POL-HRO: Polizei Rostock sucht 75-jährige Frau

Rostock (ots) -



Die Polizei Rostock sucht seit Samstagnachmittag (04.06.2022)nach

einer 75-jährigen Frau. Diese ist seit 13:30 Uhr aus ihrer

Pflegeeinrichtung in der Bonhoefferstraße in Rostock-Reutershagen

abgängig. Die Gesuchte ist stark dement und weder zeitlich noch

örtlich orientiert. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird für sie

eine akute Gesundheitsgefahr angenommen.



Personenbeschreibung:

- Ca. 160 cm, 40 kg

- Graues Schulterlanges Haar

- Ungepflegtes Erscheinungsbild

- zur Bekleidung gibt es keine Angaben



Ein Lichtbild der Gesuchten finden sie unter folgendem Link:

https://t1p.de/gpi48



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nehmen das

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer

0381-4916-2224, jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell