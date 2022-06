POL-NB: Polizeikontrollen anlässlich eines Motorradclub-Treffens im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 04.06.2022 führte das PHR Bergen einen geschlossenen Einsatz mit

eigenen und unterstützenden Kräften benachbarter Dienststellen sowie

des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV durch. Grund hierfür war ein

geplantes Treffen von Mitgliedern regionaler und überregionaler

Bandidos Motorradclubs in Stralsund und Bergen. Da von den

Aktivitäten dieser Gruppierungen erhebliche Gefahren für die

öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen können, war u.a. die

Durchführung von Kontrollen mit einer starken polizeilichen Präsenz

erforderlich. Insofern wurden mehrere Kontrollstellen im Umfeld der

beiden Veranstaltungsorte in Stralsund, Gasometerweg und Bergen a.R.,

Ringstraße eingerichtet, bei der auch spezielle

Verkehrsüberwachungstechnik insbesondere für Krafträder zum Einsatz

kam. Dabei wurde auf das mögliche Mitführen von gefährlichen

Gegenständen sowie die Einhaltung verkehrsrechtlicher Bestimmungen

der Rockergruppierung ein besonderer Fokus gelegt.



Bei den Kontrollmaßnahmen, die gegen 14:00 Uhr begannen, wurden

insgesamt 80 Personen und 75 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden fünf

Rechtsverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht, darunter ein

Strafverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das

Vereinsgesetz. Darüber hinaus verhinderte die Polizei eine nicht

genehmigte Kolonnenfahrt der Teilnehmer dieser geplanten

Veranstaltung und setzte das Kennzeichenverbot nach den Regelungen

des Vereinsgesetzes durch.



Wir haben als Polizei ein wachsames Auge auf die Entwicklung der

Motorradclubs. Durch zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen soll

verhindert werden, dass sich rechtsfreie Räume bilden und so Gefahren

für die Bevölkerung entstehen. Insofern stellt sich die Polizei

öffentlichkeitswirksamen Machtdemonstrationen von Rockern

entschlossen entgegen und agiert bei Einsatzanlässen mit Rockerbezug

konsequent, um das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu

unterstützen.



"Der heutige Einsatz verlief aus Sicht der Polizei erfolgreich. Es

konnten neben den festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

u.a. Erkenntnisse gewonnen werden, die die Strukturen im Rockermilieu

weiter aufhellen." resümierte der Polizeiführer.



Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es temporär zu geringen

Verkehrseinschränkungen. Gegen 22:30 Uhr waren die polizeilichen

Maßahmen weitestgehend beendet.



Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



