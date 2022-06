POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Röbel/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 04.06.2022, ereignete sich gegen 19:45 Uhr, auf der L 20 in Höhe

Malchow ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.

Der 32jährige deutsche Fahrzeugführer eines Mercedes Benz befuhr die

Landstraße aus Richtung A 19 kommend in Richtung Kreisverkehr

Silz/Nossentiner Hütte, kam nach dem Durchfahren einer langgezogenen

Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal in die

Schutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf

den gegenüberliegenden Radweg geschleudert. Bei der

Verkehrsunfall-aufnahme wurde Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer

festgestellt. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,27

Promille. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus

Waren verbracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und

durchgeführt; der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sicherstellt

und ein Strafverfahren eingeleitet. Der PKW war nicht mehr fahrbereit

und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es

entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 EUR. Aufgrund von

auslaufenden Betriebsstoffen kam die FFW Malchow zum Einsatz. Für die

Reinigung war die Fahrbahn für ca. 1,5 h halbseitig gesperrt.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



