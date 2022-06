POL-NB: Wohnungsbrand in Sassnitz

Sassnitz/LK Vorpommern-Rügen (ots) -



Am 04.06.2022, gegen 18:43 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Rügen ein Wohnungsbrand in Sassnitz,

Gerhart-Hauptmann-Ring gemeldet. Vor Ort konnte eine starke

Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der dritten Etage wahrgenommen

werden. Die Bewohner hatten das Haus bereits unverletzt verlassen.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz gelöscht.

Durch die Löscharbeiten wurden weitere Wohnungen und Balkone in

Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf etwa ca. 200.000

Euro beziffert. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar; die Familie

hat aber bereits eine Ausweichunterkunft erhalten. Derzeit wird von

einem technischen Defekt ausgegangen. Zur Feststellung der

Brandursache wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell