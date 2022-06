POL-HRO: 57-jähriger Ersthelfer rettet verunfallten Kradfahrer

Stolpe (ots) -



Durch sein besonnenes Handeln konnte ein 57-jähriger Ersthelfer

schlimmere Verletzungen bei einem verunfallten Kradfahrer verhindern.



Nach bisheriger Erkenntnissen befuhr am 03.06.2022 gegen 20:45 Uhr

ein 71-jähriger Kradfahrer die Kreisstraße 58 zwischen Kiekindemark

in Richtung Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Auf dieser

Strecke kam der Kradfahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab, geriet in der weiteren Folge auf den

Grünstreifen und kam zu Fall. Daraufhin fing das Krad an zu brennen.

Ein wenige Augenblicke später entgegengesetzt fahrender 57-jähriger

Pkw-Fahrer bemerkte das brennende Krad im Straßengraben und hielt

umgehend an. Nachdem er seinen Pkw verlassen hatte sah der

57-Jährige, dass der Krad-Fahrer noch direkt im Feuer auf seinem Krad

lag. Dieser begab sich sofort zum Verunfallten und zog diesen einige

Meter vom brennenden Krad weg in Sicherheit. Anschließend informierte

der 57-Jährige die Rettungskräfte.

Der 71-jährige Krad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und

zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Parchim

gebracht.

Kameraden der FFW Stolpe und Parchim löschten das brennende Krad und

unterstützten die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle.

Das Krad erlitt durch den Unfall und das anschließende Feuer einen

wirtschaftlichen Totalschaden.

Polizeilich wird der Gesamtschaden auf über 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bedankt sich für die beispielhafte Unterstützung beim

57-jährigen Ersthelfer.



