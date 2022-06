POL-HST: Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Wustrow (ots) -



Am Freitag, dem 03.06.2022 ereignete sich in Wustrow ein schwerer Verkehrsunfall.



Gegen 11:00 Uhr stieß in der Ernst-Thälmann-Straße ein 78-jähriger deutscher Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache mit einem PKW VW zusammen. Laut derzeitigem Kenntnisstand wollte der Radfahrer aus Richtung Osterstraße kommend die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung gegenüberliegendem Supermarkt überqueren, als er mit dem von links kommenden PKW zusammenstieß. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Rostock geflogen. Die PKW-Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.



Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Sachverständiger der DEKRA eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ebenfalls aufgenommen.



Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell