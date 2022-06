POL-SN: Kind im verschlossenem Auto zurückgelassen

Schwerin (ots) -



In Schwerin soll ein Vater am Donnerstagnachmittag seine fast zweijährige Tochter über eine Stunde lang unbeaufsichtigt im parkenden und der Sonne ausgesetztem Auto zurückgelassen haben.



Der Vorfall auf einem Parkplatz in der Wallstraße wurde bekannt, als besorgte Passanten auf das im Auto schlafende, warm angezogene und schwitzende Kind aufmerksam wurden. Während des Polizeieinsatzes erschien der Vater, öffnete sein verschlossenes Fahrzeug und nahm sein Kind an sich. Das fast zweijährige Mädchen hat den Vorfall unbeschadet überstanden.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Kinder und Tiere in Fahrzeugen einzuschließen.



Gegen den 52-jährigen Deutschen hat die Polizei Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Fürsorge- und Erziehungspflicht erstattet.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg bei allen handelnden Bürgern für ihr couragiertes Eingreifen.



