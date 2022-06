Malchow: Christian Pegel übergibt 18 Löschfahrzeuge an Feuerwehren im Land

Am morgigen Sonnabend übergibt Innenminister Christian Pegel 18 Löschfahrzeuge an Feuerwehren in allen sechs Landkreisen Mecklenburgs-Vorpommerns. Damit sind dann insgesamt 119 Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraftspritzfahrzeug-Wasser) ausgeliefert von 265, die das Land im Rahmen des 50-Millionen-Programms „Zukunftsfähige Feuerwehr“ an Feuerwehren in ganz Mecklenburg-Vorpommern übergibt. Die übrigen werden bis 2023 hergestellt und ausgeliefert.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich zur Übergabe der 18 Fahrzeuge eingeladen.

Termin: Sonnabend, 4. Juni 2022, 11.30 Uhr

Ort: 17213 Malchow, Landesschule für Brand- und

Katastrophenschutz M-V, Strandstraße 12

Jeweils eines der neuen Fahrzeuge, die speziell für Mecklenburg-Vorpommern konzipiert wurden, erhalten:

Ludwigslust-Parchim:

Freiwillige Feuerwehr Groß Rogahn

Freiwillige Feuerwehr Zieslübbe

Freiwillige Feuerwehr Pogreß

Freiwillige Feuerwehr Wiebendorf

Freiwillige Feuerwehr Dütschow

Mecklenburgische Seenplatte:

Freiwillige Feuerwehr Klein Lukow

Freiwillige Feuerwehr Vipperow

Nordwestmecklenburg:

Freiwillige Feuerwehr Schattin

Freiwillige Feuerwehr Schildetal

Landkreis Rostock:

Freiwillige Feuerwehr Alt Sührkow

Freiwillige Feuerwehr Schorssow

Vorpommern-Greifswald:

Freiwillige Feuerwehr Ramin

Freiwillige Feuerwehr Gegensee

Freiwillige Feuerwehr Löwitz

Freiwillige Feuerwehr Postlow-Tramstow

Vorpommern-Rügen: