POL-NB: WhatsApp Betrug - 72-jährige überweist 4.000,- Euro

Zinnowitz (LK VG) (ots) -



Am 02.06.2022 um 22:45 Uhr wurde der Polizei in Heringsdorf bekannt,

dass es im Laufe des Tages Betrügern gelungen ist, eine Frau per

WhatsApp um viel Geld zu bringen. Der oder die Betrüger schrieben die

72-jährige Zinnowitzerin an drei aufeinanderfolgenden Tagen über den

Messengerdienst an und gaben sich als ihre Tochter aus, die dringend

Hilfe benötigt, um Rechungen begleichen zu können. In der Nachricht

wurde die deutsche Geschädigte zudem gebeten, Überweisungen per

Onlinebanking vorzunehmen. Da die 72-Jährige davon ausging, dass es

sich bei dem Nachrichtenverfasser tatsächlich um ihre Tochter

handelte, nahm sie drei Überweisungen vor, von denen eine, aus Sicht

der Betrüger, den gewünschten Erfolg brachte. Die anderen beiden

Überweisungen wurden nämlich aufgrund eines Eingabefehlers

zurückgebucht bzw. konnten gestoppt werden. Insgesamt überwies die

Geschädigte 4.000,- Euro.

Bei der Betrachtung des Chatverlaufes fiel der 72-jährigen

Zinnowitzerin auf, dass die Anrede "Sie" verwendet wurde. Das ließ

die Geschädigte dann vermuten, dass es sich hierbei um einen Betrug

handelt und sie nahm Kontakt zum Schwiegersohn auf, der daraufhin die

Polizei informierte.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Betruges aufgenommen

und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell