POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 02.06.2022 ereignete sich in der Neubrandenburger Oststadt ein

Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

stand.



Gegen 23:59 Uhr meldete eine Hinweisgeberin die Fahrerin eines PKW

Nissan in der Keplerstraße in Neubrandenburg. Sie beobachtete, wie

diese beim rückwärts einparken gegen einen anderen abgeparkten PKW

fuhr und sich anschließend fußläufig vom Unfallort entfernte. Sofort

wurde ein Streifenwagen zum Einsatz gebracht. Da das amtliche

Kennzeichen vom Verursacherfahrzeug bekannt war, konnte die

Fahrzeugführerin ermittelt und an deren Wohnanschrift aufgesucht und

angetroffen werden. Bei der Person handelt es sich um eine 66-jährige

Deutsche. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von

1,72 Promille. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein

Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



