POL-SN: Alkoholiserter Radfahrer stürzt - Kind im Fahrradanhänger

Schwerin / Pampow (ots) -



Am heutigen Tag stürzte ein 63-Jähriger mit seinem Rad. Er war mit seinem 3-jährigen Enkelkind unterwegs, dass im Fahrradanhänger saß.



Zeugen informierten die Polizei. Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin kontrollierten den Mann gegen 11:30 Uhr in Pampow. Es stellte sich heraus, dass der Radfahrer mit 3,15 Promille unterwegs war. Bei dem Sturz wurde niemand verletzt.

Der 63-jährige Deutsche hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell