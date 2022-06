POL-HST: Dieseldiebstahl in Klein Kordshagen

Stralsund (ots) -



In der Nacht vom 31.05.2022 zum 01.06.2022 entwendeten bislang Unbekannte aus dem Tank eines parkenden LKW in Klein Kordshagen Diesel.



Laut derzeitigem Kenntnisstand wurde der LKW am 31.05.2022 gegen 16 Uhr am Ortseingang Klein Kordshagen, aus Freienlande kommend, auf Höhe der dortigen Bushaltestelle abgestellt. Am nächsten Morgen (01.06.2022) gegen 06:00 Uhr stellte der Nutzer des LKW fest, dass Unbekannte aus den Tanks des LKW insgesamt 500 Liter Diesel entwendeten und dabei auch die Tankdeckel beschädigten. Der entstandene Schaden wird gegenwärtig auf rund 1.500 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831-28900), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



