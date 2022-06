POL-NB: GPS-Gerät entwendet

Röbel (ots) -



In der Zeit vom 25.05.2022, 17:00 Uhr bis zum 31.05.2022, 07:30 Uhr kam es in 17207 Kambs, Wildkuhler Weg, zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil eines landwirtschaftlichen Betriebes.



Bislang unbekannte Tatverdächtige gelangten widerrechtlich auf das Firmengelände und entwendeten folgend ein GPS-Gerät der Marke John Deere von einem Traktor, welcher sich auf dem nicht umfriedeten Gelände auf einem Abstellplatz befand.



Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 4.000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 8480 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



