POL-HST: Diebstahl eines BMW X5 in Grimmen

Am 01.06.2022 bekam die Polizei gegen 07:45 Uhr den Hinweis, dass es in Grimmen zu dem Diebstahl eines PKW BMW gekommen ist.



Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Mittwoch, dem 01.06.2022 in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr von einem umfriedeten Privatgrundstück einen schwarzen BMW X5 xDrive, dessen Kennzeichen mit NVP beginnt. Der entstandene Sachschaden des Fahrzeuges mit dem Baujahr 2016 beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit im Bereich des Tatortes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326/570, unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



