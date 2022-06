POL-HWI: Verkehrssicherheitstag im Berufsschulzentrum Nord in Wismar

Details anzeigen Verkehrstag Verkehrstag

Nach 2019 fand heute zum zweiten Mal ein Verkehrssicherheitstag im Berufsschulzentrum Nord in der Wismarer Mozartstraße statt, um junge Fahrer für die Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren und auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen.



An dem durch die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Wismar, Jens Brügmann, Angelika Bäcker und Ines Buchholz, initiierten Aktionstag konnten die Berufsschülerinnen und -schüler in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr verschiedenen Stationen der Bundespolizei, der Berufsfeuerwehr Wismar, der Verkehrswacht Wismar, Dekra, Malteser Hilfsdienste und weiteren Akteuren durchlaufen.



Die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Wismar sensibilisierten zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Die Jugendlichen und Heranwachsenden konnten dazu unter anderem mit Rauschbrillen, die verschiedensten Alkohol- und Drogenbeeinflussungen nachahmen, einen kleinen Parcours absolvieren und die Auswirkungen testen.

Neben Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gehört auch überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit verletzten oder gar getöteten Personen. Polizeihauptmeister Frank Kahl vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf zeigte und erklärte daher vieles rund um dieses Thema.



Akteure der Bundespolizei brachten den Zuhörern die Gefahren beim Überfahren von Bahnübergängen näher, während Kräfte der Wismarer Berufsfeuerwehr u. a. die Tücken des "Toten Winkels" bei Lkw und anderen großen Kraftfahrzeugen demonstrierten.



