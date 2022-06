POL-LWL: Waren aus LKW gestohlen

Wittenburg (ots) -



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es auf einem Autohof in Wittenburg zum Diebstahl von Waren aus einem LKW- Auflieger gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die unbekannten Täter zunächst die Planen des Aufliegers aufgeschnitten und anschließen die Türen geöffnet haben. Bei dem Diebesgut soll es sich unter anderem um Tabakware gehandelt haben. Der 42-jährige rumänische Fahrer soll zum Tatzeitpunkt geschlafen und nach eigenen Angaben nichts von der Tat mitbekommen haben. Die Polizei hat Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell