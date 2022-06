POL-LWL: Polizei vollstreckt mehrere Haftbefehle gegen 30-Jährigen

Ludwigslust (ots) -



Gegen einen 30-Jährigen deutschen Mann konnte die Polizei am Dienstagmittag mehrere Haftbefehle vollstrecken. Der Mann war von einem Gericht in Hamburg zu Freiheitsstrafen von knapp 2 Jahren verurteilt worden und hat sich zum zugewiesenen Haftantrittstermin in seiner Justizvollzugsanstalt nicht gemeldet. Der Häftling war untergetaucht und wurde von den Behörden gesucht. Kriminalbeamte der Kripo Ludwigslust konnten den gesuchten 30-Jährigen in der Ludwigsluster Innenstadt aufspüren und verhaften. Anschließend wurde er den Justizbehörden überstellt. Gegen den Mann liefen verschiedene Ermittlungsverfahren. Unter anderem werden dem Beschuldigten Betrugs- und schwere Diebstahlsdelikte vorgeworfen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell