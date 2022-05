POL-ANK: vermisste 15-Jährige aus Niedersachsen konnte in Greifswald angetroffen werden

Greifswald (ots) -



Die seit dem 13.05.2022 vermisste 15-jährige Jugendliche aus Geestland-Bad Bederkesa in Niedersachsen wurde angetroffen.



Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald haben die 15-Jährige in einem Mehrfamilienhaus angetroffen und sie der Obhut des Jugendamtes übergeben.



Die Polizei Geestland und das Landeskriminalamt Niedersachsachen wurden über den Aufgriff informiert.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und allen Medienpartnern für die Unterstützung. Es wird gebeten, die personenbezogenen Daten zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell