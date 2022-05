POL-ANK: vermisste 15-Jährige aus Niedersachsen möglicherweise in Greifswald untergetaucht

Greifswald (ots) -



Seit dem 13.05.2022 wird eine 15-jährige Jugendliche aus Geestland-Bad Bederkesa in Niedersachsen vermisst.



Ermittlungen des Polizeikommissariats Geestland haben ergeben, dass sich die 15-Jährige in Greifswald aufhalten könnte.



Weitere Informationen finden sie hier: https://bit.ly/3wWrBJe



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach der vermissten 15-Jährigen aus Niedersachsen.



Hinweise nimmt die Polizei Geestland unter 04743 9280 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



