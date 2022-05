POL-NB: Hinweis führt zum Auffinden einer Indoorplantage

Details anzeigen Beschlagnahmte Pflanzen Beschlagnahmte Pflanzen

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.05.2022 gegen 19.00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg ein Hinweis auf den illegalen Anbau von Hanfpflanzen gegeben. Auf Grund dessen wurde die Wohnung eines 33- jährigen deutschen Staatsangehörigen auf dem Datzeberg durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde eine Indoorplantage mit dreizehn Pflanztöpfen zur Anzucht von Hanfpflanzen vorgefunden. Außerdem wurden diverse Betäubungsmittel, unter anderem Cannabis, festgestellt. Sämtliche Betäubungsmittel und die mit dem Konsum, dem Anbau und dem Handel in Verbindung stehenden Gegenstände wurden beschlagnahmt. Ebenfalls erfolgte auch die Sicherstellung einer größerer Menge Bargeld im vierstelligen Bereich.

Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet, Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.



