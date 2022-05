POL-GÜ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und drei verletzten Personen in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 28.05.2022 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Deutscher die Plauer Straße in Güstrow stadteinwärts. An der Lichtzeichenanlage Goldberger Straße stieß er mit seinem Pkw gegen einen auf grün wartenden Audi. Dieser wurde aufgrund des Aufpralls auf einen weiteren Pkw geschoben. Infolge des Zustammenstoßes wurden die 42-jährige und die 6-jährige Insassin des Audi sowie der Unfallverursacher leicht verletzt. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte die Verunfallten ins KMG Klinikum Güstrow.



Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 43-jährige vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hat. Aus diesem Grund leiteten die Beamten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Die Plauer Straße musste kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zwei am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird derzeit mit zirka 27.000 EUR beziffert.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell