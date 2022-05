POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Waren/Müritz

Waren/Müritz (ots) -



Am 28.05.2022 gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei der Brand eines leerstehenden Gebäudes im Erlenweg in Waren (Müritz) gemeldet.

In dem leerstehenden Gewerbegebäude wurde vermutlich abgelagerter Unrat in Brand gesetzt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Waren und Groß Plasten konnte der Brand gelöscht werden. Personen oder andere Gebäude waren nicht in Gefahr.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Eigentümer des Gebäudes ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Während der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr vor dem Gebäude ein Sprengkopf einer Panzerfaust aufgefunden. Durch den Munitionsbergungsdienst wurde vor Ort festgestellt, dass es sich um einen Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg handelt. Dieser wurde gesichert und wird im Verlauf des 29.05.2022 unschädlich gemacht.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell