POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlbeck verletzt

Am 28.05.2022 gegen 11:10 Uhr kam es im Seebad Ahlbeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Transporter Mercedes und ein Motorrad Harley-Davidson.

Zu diesem Zeitpunkt kam es auf der Lindenstraße in Ahlbeck zu Stauerscheinungen. Der Fahrzeugführer des Transporters befuhr den Wiesenweg und hatte nun die Absicht nach links auf die Lindenstraße einzubiegen. Ein im Stau befindliches Fahrzeug gewährte ihm dazu die Einfahrt.

Zeitgleich überholte ein 49-jähriger Motorradfahrer langsam diesen Stau. Beide Fahrzeugführer konnten die Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit Beinfrakturen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.



