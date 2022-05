POL-NB: Diebstahl von einem Ford Tourneo Connect

Hildebrandshagen (LK VR) (ots) -



Am 28.05.2022 um 08:49 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es im

Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Grimmen zu einem Diebstahl

eines PKW Ford gekommen ist.

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 27.05.2022, 23:00 Uhr bis

28.05.2022, 08:15 Uhr in Hildebrandshagen von einem umfriedeten

Privatgrundstück einen schwarzen Ford Tourneo Connect entwendet. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 20.000,- EUR. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit

im Bereich des Tatortes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen

wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter

038326 57212, unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.



