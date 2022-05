POL-HRO: Erheblicher Sachschaden Kollision mit parkendem Fahrzeug

Schwerin (ots) -



Am frühen Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr befuhr die 22jährige Fahrerin eines VW die Franz-Mehring-Str. in Schwerin, wo sie gegen einen parkenden PKW fuhr. Der Aufprall war so stark, dass noch zwei weitere PKW in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Sachschäden in Höhe von über 50.000 Euro fest. Zwei der betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Wie sich herausstellte war die 22jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest am Unfallort erbrachte einen Wert von 1,29 Promille. Darauf wurde sie einer Blutprobenentnahme unterzogen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



