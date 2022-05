POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten 4-jährigen Kind

Wolgast (ots) -



Am 27.05.2022 gegen 19:20 Uhr kam es auf dem Gelände des Zeltplatzes in Loissin zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 4-jähriger Junge stolperte offenbar während des Spielens in einem Gebüsch auf die Straße und fiel dabei vor einen langsam vorbeifahrenden weißen Pkw Renault mit Anhänger.

Der Fahrzeugführer konnte den Jungen nicht wahrnehmen und stoppte sein Fahrzeug direkt nach dem plötzlichen Knallgeräusch.

Der Junge geriet beim Unfall mittig unter das Fahrzeug und wurde nicht von den Rädern überrollt. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw zog er sich eine Platzwunde am Kopf und eine blutige Nase zu.

Durch den per Rettungshubschrauber eingesetzten Notarzt wurde der Junge umgehend am Ort behandelt. Dabei wurden glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen festgestellt. Der Junge wurde anschließend durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung und Beobachtung ins Klinikum Greifswald verbracht.

Am Pkw Renault entstand kein Sachschaden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell